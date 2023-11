Nel video le interviste ad Ileana Tonelli, mamma di una vittima, a Maria Assunta Partesotti Associazione Italiana Vittime della Strada e a Franco Piacentini Associazione Italiana Vittime della Strada

Seicento nomi, scanditi uno alla volta, seicento croci per seicento vite che non ci sono più a causa degli incidenti stradali. Con un suggestivo flash mob andato in scena ieri pomeriggio in piazza Torre e una messa a suffragio, Modena ha celebrato la giornata in ricordo delle vittime della strada. Tra chi non c’è più ci sono madri, padri, figli, amici, per una tragedia che coinvolge tutti, senza distinzioni. Su una croce, c’è anche il viso di Matteo Testoni, travolto da una moto in viale Italia ad appena 15 anni

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ausl, nel solo 2022 sono stati 40 i decessi sulle strade. Quest’anno, questa tragica cifra è già stata raggiunta