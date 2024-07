Nel video le interviste a:

Luca Magnino, Centrocampista Modena FC

Riyad Idrissi, Difensore Modena FC

Qualche bella novità, dall’amichevole di ieri pomeriggio a Fanano contro il Legnago.

Bello rotondo anche il risultato finale: 3-0 per la squadra di Mister Bisoli.

Tra i migliori in campo, autore di una doppietta, Antonio Palumbo.

E’ lui che porta in vantaggio i Gialli dopo 6 minuti, trasformando con un tocco morbido un lancio millimetrico di Eric Botteghin.

E’ sempre Palumbo che raddoppia, al 29′, dopo una bella azione sulla destra di Fabio Abiuso, palla per Palumbo che prima finta il tiro, poi batte il portiere del Legnago Rigon.

Dopo la girandola di sostituzioni, il secondo tempo è meno brillante, ma a 5 minuti dalla fine arriva il gol che sigilla il 3-0, realizzato da Gady-Pierre Beyuku, appena arrivato, alla prima partita, subito in rete.

Le belle novità sono state il modulo, un 3-5-2 anziché il 4-3-2-1 della prima amichevole, segno che Bisoli sta sperimentando, e la posizione a tutta fascia di Kleis Bozhanaj, con esiti positivi.

Mister Bisoli dice che il suo Modena sarà una Ferrari, ma 4×4: stavolta non ha rilasciato dichiarazioni, lasciando spazio ad alcuni giocatori. Capitolo mercato: rescissione contrattuale per Mario Gargiulo, interessamento del Modena per il centrocampista australiano del Verona Ajdin Hrustic, 28 anni, e per il trequartista greco Christos Kourfalidis, 21 anni, del Cagliari. Radiomercato segnala una possibile offerta dei russi del Rubin Kazan per Shady Oukhadda, a cui sembra interessato anche l’Empoli, che però – insieme al Verona – terrebbe d’occhio persino Fabio Ponsi.

Per sabato, ultima amichevole a Fanano prima della fine del ritiro: alle 17, Modena contro San Giuliano City.