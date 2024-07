Nel video l’intervista ad Elena Ugolini, Candidata alla presidenza Emilia-Romagna

È Elena Ugolini la candidata scelta dal centrodestra nella corsa alla presidenza dell’Emilia-Romagna in vista delle elezioni di novembre. Stamattina l’incontro con i coordinatori dei partiti di centrodestra che, in accordo con i rispettivi vertici nazionali, hanno annunciato il loro appoggio alla candidata civica. Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata: la preside del Malpighi di Bologna e già sottosegretaria del Governo Monti è stata scelta dal centrodestra per andare oltre “gli steccati ideologici” e per dare una nuova prospettiva a una regione governata da cinquant’anni dal centrosinistra. Già ieri, nel corso di un incontro pubblico Ugolini aveva avuto modo di stabilire gli obiettivi cardine della sua campagna elettorale. Ugolini ha espresso gratitudine nei confronti del centrodestra per una sfida in cui la priorità è quella di parlare al cuore delle persone, rimettendole al centro dell’agire politico.