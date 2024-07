Nel video le interviste a:

Simone Bononi e Francesca Lorenzini – Papà e mamma di Giulia

Prof. Antonio La Marca – Direttore della Ginecologia Semplice Policlinico di Modena

Le contrazioni, la corsa in ospedale, ma la piccola Giulia aveva fretta di nascere. Così la storia di mamma Francesca, 42 anni, residente a Fanano, si è complicata, prima di incontrare il miglior lieto fine possibile. Il tutto è iniziato intorno alle due di questa notte, quando la donna ha iniziato a sentire le contrazioni e si è messa in macchina insieme a sua madre per raggiungere l’ospedale di Modena. Durante la corsa dall’Appennino alla città, sentendo che la piccola stava per nascere, la partoriente ha chiamato il 118

Dopo il parto, il mezzo di soccorso ha portato la mamma e la piccola alla Pediatria del Policlinico di Modena, dove sono state regolarmente ricoverate.

Entrambe sono in salute e a breve potranno tornare a casa, dove le aspetta anche la sorellina di Giulia, di tre anni. Una storia a lieto fine che tuttavia ha fatto riflettere i genitori della piccola sulle difficoltà che incontrano le donne ora che sono stati chiusi i punti nascita in Appennino: il viaggio, da Fanano a Modena è di oltre un’ora