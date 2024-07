Nel video l’intervista a Massimo Po – Assessore agli eventi

Si conclude stasera la Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento di Nonantola, che rappresenta per residenti e turisti, uno degli appuntamenti estivi più attesi perché fortemente tradizionali e allo stesso tempo dialoganti col presente. Per spegnere quest’anno le 29 candeline, non è mancata la banda, con cori e figuranti in costume d’epoca per le vie del centro per rimarcare il forte legame con la propria storia e il voler mantenere salde le proprie tradizioni.

Un momento gioioso e di aggregazione per il piccolo paese modenese, tra spettacoli, mercatini, mostre, laboratori e prelibatezze culinarie di tutti i tipi, con Via Roma e la Torre dei Modenesi illuminate per creare l’atmosfera di un cielo stellato sopra ai tavoli dei ristoranti, tra gli stand delle associazioni e le opere degli artisti espositori. Non sono mancati gli appuntamenti speciali con i concerti dei Musici di Francesco Guccini, dei Savana Funk con Dj Rocca e de Il Banco del Mutuo Soccorso e stasera si concluderà con il ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s got Talent 2020 insieme al suo simpaticissimo e impertinente pupazzo Zio Tore e lo spettacolo con Luci Led a cura della Pro Loco. La Fiera guarda anche alla sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo dei bicchieri riutilizzabili.