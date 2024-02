Nel video l’intervista a Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio Modena

2024 a tinte nere per l’Unione Europea e anche per l’Italia, che dopo aver visto calare la stima di crescita economica dello scorso anno, è proiettata verso ulteriori ribassi. I dati provvisori sono passati dal 0,9% a uno 0,7%, mentre la crescita nell’Unione cala dal più 1,3 per cento al più 0,9 per cento. Modena non va certo in controtendenza, in un quadro in cui influisce il rallentamento dell’economia tedesca, lo stop dei bonus edilizi che frenano la ceramica e l’incertezza del quadro geopolitico internazionale. Una nota positiva è che l’inflazione sta calando più velocemente del previsto: 3% nell’Ue quest’anno e 2,5 il prossimo. In Italia scenderà al 2 per cento, ma l’emergenza su questo fronte, non può dirsi finita. Secondo le stime fatte nel 2025 potrebbe esserci una ripresa, ma molto dipenderà, spiegano gli esperti, dal PNRR che dovrebbe trascinare gli investimenti