SETTORE CERAMICO, GRUPPO ITALCER CRESCE ANCORA: ACQUISITA TERRATINTA

Italcer Group si espande ancora e con l’acquisizione di Terratinta arriva a nove in soli sei anni. Grazie a una fine ricerca sul design, l’innovazione e l’impegno nella sostenibilità, il gruppo guidato da Graziano Verdi è riuscito a ottenere risultati importanti in un momento difficile per il settore ceramico