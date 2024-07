Nel video le interviste a:

Alberto Zanetti – Segretario provinciale Uilm

Massimo Mezzetti – Sindaco di Modena

Nel giorno nero di Stellantis, quello della presentazione di dati che segnano un -14% di ricavi e un -48% di utile, si fanno largo nuove ipotesi sul futuro di Maserati, il marchio più in crisi di tutto il gruppo. Secondo il sito specializzato Motor1.com, ci potrebbe essere una valutazione “su quale sia la migliore Casa per Maserati”, anche se la direttrice finanziaria di Stellantis, Natalie Knight, avrebbe precisato che l’impegno è di creare “quanto più valore possibile per il marchio”. L’opportunità di cessione del Tridente ha fatto tornare in auge l’ipotesi di un ritorno in orbita Ferrari. Ma ad ora nulla è ancora ufficiale, per questo l’ottimismo è molto cauto tra i lavoratori del Tridente

Anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti è intervenuto in merito, ribadendo come Maserati sia una ricchezza per la città che va preservata