Nel video le interviste a:

Roberto Butelli – Segretario Provinciale Siulp Modena

Alberto Crepaldi – Segretario Generale Confcommercio Modena

La sicurezza è un fattore che non riguarda solo gli uomini in divisa ma i cittadini tutti. Per ribadire questo concetto Confcommercio e il sindacato di Polizia Siulp hanno unito le forze in un’iniziativa andata in scena sotto i portici del Collegio, a pochi passi dalla gioielleria presa di mira da una banda di ladri specializzata. Un’attività di sensibilizzazione sul tema della sicurezza con un duplice obiettivo: riflettere sul fenomeno, in aumento, delle aggressioni alle forze dell’ordine e su come la microcriminalità impatta sugli esercizi commerciali.

Accanto alla solidarietà alle forze dell’ordine, è stato promosso anche un vademecum di prevenzione. Consigli utili sulla sicurezza per evitare di incorrere negli episodi di microcriminalità più comuni