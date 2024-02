Nel video le interviste a:

Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola

Claudio Vagnini, Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria

Un incontro con gli operatori sanitari, uno con i malati e una celebrazione eucaristica. Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola è stato in visita oggi all’Ospedale Civile di Baggiovara nel quadro di iniziative della Giornata del Malato, celebrata l’11 febbraio, data in cui si registrò la prima apparizione della Madonna a Lourdes. Il tema di quest’anno scelto da Papa Francesco è tratto da un brano del vangelo, in cui un malato chiedeva aiuto dicendo “Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina”. Gesù nel testo risponde «Àlzati, prendi la tua barella e cammina. E all’istante quell’uomo guarì”. L’evento avviene di sabato, quando gli Ebrei osservano il comandamento del riposo; e non a caso perché per Gesù la cura è al di sopra anche di questo sacro precetto. Una giornata che invita a riflettere sulla malattia e sull’importanza, sottolinea l’Arcivescovo, di fornire cure adeguate e universalistiche.