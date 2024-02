Nel video l’intervista a Matteo Rossini, difensore Ac Carpi

Il Carpi ha affrontato col sorriso sulle labbra la sosta del campionato di D dopo 3 vittorie di fila e con la possibilità di recuperare gli ultimi infortunati. Per Matteo Rossini, difensore centrale biancorosso, la sfida di domenica con il Sant’Angelo è un altro crocevia decisivo da affrontare con l’intensità vista a Sorbolo.

Alla super sfida del “Cabassi” del 17 marzo col Ravenna manca un mese e prima i biancorossi affronteranno anche le altre “big” San Marino e Corticella, ma per Rossini conta solo pensare al Sant’Angelo, squadra costruita per stare in alto che invece lotta per la salvezza e ha nel bomber Gobbi il vice capocannoniere del girone.

Rossini fin qui ha giocato 16 gare, fermato a fine 2023 da un problema muscolare, ma le sue prestazioni al centro della difesa carpigiana sono in crescita come ha dimostrato la grande prova su Formato di dieci giorni fa.