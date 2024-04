Nel video le interviste a:

Dott. Tommaso Trenti, Direttore Dipartimento di Medicina di Laboratorio AOU

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione

Dott.ssa Anna Maria Petrini, Direttrice Generale AUSL Modena

Laboratorio BLU, di nome e di fatto. È stato ufficialmente inaugurato negli spazi dell’Ospedale Civile di Baggiovara la struttura all’avanguardia, attiva dal 2005, che sarà centro di riferimento per la diagnostica di laboratorio del territorio e oggi può contare su strutture completamente rinnovate, grazie a un investimento voluto dalla Regione di 10 milioni di euro all’anno per sette anni. Una tecnologia che permette, a pieno regime, di erogare fino a 30mila esami al giorno, per circa 5mila pazienti di tutta la provincia. Un ulteriore investimento a difesa della sanità pubblica e universalistica, nonostante i tagli da Roma, per un polo che possa essere eccellenza nel panorama nazionale ed europeo. Il Laboratorio BLU è totalmente automatizzato, grazie a un sistema che connette fisicamente tutte le strumentazioni con un nastro trasportatore, riducendo al minimo gli errori e i tempi di refertazione, oltre ad essere dotato di nuove tecnologie di sequenziamento massivo del DNA che forniscono un potente e innovativo strumento per l’analisi genomica in oncologia, permettendo l’impiego di terapie “a bersaglio molecolare” e una gestione clinica sempre più personalizzata.