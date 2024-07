Nel video l’intervista a Giulio Guerzoni – Assessore ai Lavori Pubblici Comune Modena

Un angolo del centro storico di Modena restituito alla città dopo l’intervento di riqualificazione. Un’area verde e due panchine al posto di un’isola ecologica. Sono state tolte le reti del cantiere che da tempo stavano caratterizzando piazzale San Francesco dove si è provveduto ad una risistemazione dell’intero arredo urbano.

Il progetto di riqualificazione del piazzale, è stato sottolineato, è nato dall’esigenza di superare l’impianto interrato per la raccolta rifiuti, non più utilizzato, per sfruttarne gli scavi esistenti in modo da ospitare le radici di un’aiuola sopraelevata con vari arbusti e alberi. Sono state poi montate le panchine, mentre la pavimentazione ha seguito lo stile di quella già presente nelle aree adiacenti.