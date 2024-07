Modena capitale dei motori è proprio una realtà, anche a livello accademico.

La squadra More Modena Racing, formata da studenti di vari dipartimenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha trionfato della 26esima edizione di Formula Student, la più consolidata competizione di “educational engineering” d’Europa, svoltasi sul circuito di Zeltweg, in Austria, utilizzato anche dalla Formula 1.

E’ il primo successo di una squadra italiana.

Sostenuto anche dalla Fondazione di Modena, il team di Unimore ha partecipato con una vettura assolutamente innovativa – denominata M24-LH -, ibrida con un motore posteriore alimentato a biocombustibile e, nella parte anteriore, con due motori elettrici montati direttamente all’interno del gruppo ruota.

Tra le varie caratteristiche, la vettura è basata su un telaio monoscocca in fibra di carbonio del peso complessivo di 19 kg. La potenza dell’intero sistema ibrido supera i 100 CV, per un peso complessivo della vettura di circa 220 kg.

Sul circuito, la vettura di More Modena Racing ha dominato la competizione, vincendo quattro delle cinque prove dinamiche, tra cui l’importante prova di “Efficiency”, che misura la quantità di Co2 emessa dai veicoli durante la competizione.

Si tratta di un risultato mai raggiunto prima da nessuna altra Università italiana, nella storia di questa manifestazione.