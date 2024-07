Nel video Raffaele Donini Assessore alle Politiche per la Salute

Una nuova pianificazione della rete di cura, con servizi residenziali per adulti e maggiormente mirati per gli adolescenti. La Regione Emilia-Romagna mette sul tavolo una riforma per quanto riguarda la salute mentale, tema divenuto più che mai centrale. Le diagnosi di disturbi mentali sono infatti andate aumentando, nei nostri territori così come in tutta Italia, soprattutto tra i giovani e in particolare dopo gli anni del Covid. A Modena nel solo 2023 sono stati quasi 2.500 gli accessi alla struttura semiresidenziale per minori gestita da Ceis

L’assessorato alle Politiche per la salute ha elaborato un nuovo piano di programmazione dei Servizi di Salute mentale, per gli adulti e i minori e adolescenti, attraverso una diversa pianificazione della residenzialità per quanto riguarda i pazienti maggiorenni e un potenziamento dei posti letto dedicati alle situazioni di emergenza in età evolutiva. In quest’ultimo caso si parla dell’apertura di due nuovi hub riservati, uno a Parma e uno a Bologna.