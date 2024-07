Questo fine settimana, l’ultimo di luglio, segna l’inizio di una nuova ondata di calore, che coinvolgerà tutta l’Italia e anche l’Emilia-Romagna, proseguendo incessante per buona parte della prossima settimana.

Diciamo subito che, per avere temperatura più “umane” e un grado più sopportabile di umidità, bisognerà aspettare l’inizio della settimana seguente, dal 5 agosto in poi.

E’ ancora l’anticiclone africano Carone, nei prossimi giorni, a portare l’alta pressione a stringere d’assedio il nostro Paese, causando giornate soleggiate, piogge del tutto assenti e caldo afoso in aumento, L’ondata di calore coliprà soprattutto nella giornata di domenica, quando saranno possibili picchi di temperature massime attorno ai 37-38 gradi in Emilia (anche a Modena) e in Romagna: particolarmente “bollenti” saranno le zone di Imola, Lugo e Faenza. Bollino arancione, oggi, per Bologna.

Per gli esperti, siamo di fronte ad episodi di calore – nei suoi picchi massimi – con 6-7 gradi oltre la media stagionale.

Non ci saranno particolari novità neppure nella prima parte della prossima settimana, ma una leggera attenuazione del caldo potrebbe arrivare nella seconda parte della prossima settimana, per il possibile passaggio di una perturbazione atlantica.