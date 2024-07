Nel video la voce di alcuni viaggiatori

Il momento da molti atteso è arrivato. Il grande esodo di agosto è iniziato, questo il primo vero week end di grande traffico sulle maggiori arterie anche della nostra regione, in particolare, come è ormai noto, a dimostrarsi particolarmente critici i vettori che conducono al mare. Attenzionate l’A1Milano Napoli e la A14 Bologna Taranto. Bollino rosso per entrambe le giornate di questo fine settimana. In viaggio nuclei di ogni genere, famiglie, single, sportivi, giovani e giovanissimi. Dall’Italia e dall’Estero

Non mancano i viaggi organizzati che sembra mettano d’accordo tante esigenze

Nei parcheggi degli autogrill file di pullman, suv spaziosi, automobili coi bagagliai pieni, animali al seguito, motociclette. Un’attenzione prima di partire per un lungo viaggio è quella riservata al mezzo. C’è l’abitudine nei viaggiatori?

Tra i consigli in occasioni come queste è buona norma dotarsi di una scorta di acqua. Inoltre, sabato dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 28 luglio dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. La regola base rimane quella di prestare sempre la massima attenzione alla guida