Nel video le interviste a Paola Mantovani, commerciante e Roberto Butelli Segretario Provinciale Siulp Modena

Come difendersi da ladri o da situazioni che potrebbero diventare pericolose? Una risposta arriva dal sindacato di Polizia Siulp e Confcommercio che hanno realizzato due piccole guide per cittadini e commercianti, dando consigli utili per schivare e difendersi dai reati predatori. Anche nel centro storico, infatti, cittadini e commercianti sentono ci sia bisogno di una diversa e maggiore attenzione sulla sicurezza

A provare a dare una soluzione è dunque il vademecum. Per i commercianti, tra i più esposti e a rischio di reati come furti, truffe e rapine le prime regole sono l’allestimento di vetrina e negozio in modo che da interno ed esterno si possa vedere ciò che accade, tenere una quantità ridotta di denaro in cassa, rinforzare le vetrine e dotarsi di videosorveglianza segnalata e collegata con le forze dell’ordine. Per i cittadini invece porte blindate con spioncini, allarmi, videosorveglianza, illuminazione e sicurezza partecipata con il controllo di vicinato. Sono solo alcune indicazioni date dal Siulp che si raccomanda di non dare troppe informazioni sui social, magari scrivendo proprio quando si è fuori di casa per le vacanze