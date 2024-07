Non c’è soltanto lui, nel drappello di atleti olimpici modenesi, ma Gregorio Paltrinieri sarà sicuramente un big dei Giochi di Parigi, al via ufficialmente oggi.

Dopo il forfait del tennista Jannik Sinner, Paltrinieri è uno degli atleti azzurri – insieme a Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi, Pippo Ganna, Jasmine Paolini e altri – più attesi per la conquista di medaglie di metallo prezioso.

Le occasioni non mancheranno al nuotatore carpigiano – compirà 30 anni il prossimo 5 settembre -, impegnato in ben tre prove a cinque cerchi.

Già lunedì sarà in vasca per le batterie degli 800 metri (la finale è prevista per il 30 luglio), poi dal 3 agosto gareggerà nelle batterie dei 1.500 metri (finale il 4 agosto) e, infine, lascerà la piscina per buttarsi…nelle acque limacciose della Senna, per la gara dei 10 km di fondo in acque libere: la finale è in programma il 9 agosto.

Per Paltrinieri è la quarta Olimpiade, dopo Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021 e va a caccia della quarta medaglia, dopo l’oro di Londra nei 1.500, l’argento negli 800 e il bronzo nella 10 km di fondo di Tokyo.

Tra i modenesi impegnati già nei prossimi giorni, nel beach volley ci sono anche Samuele Cottafava e Valentina Gottardi. Insieme ai compagni Paolo Nicolai e Marta Menegatti, tra domani e domenica entreranno in scena nel torneo di beach volley, sulla sabbia improvvisata di fianco alla Tour Eiffel.

Bel panorama, con vista medaglie.