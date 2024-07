Con l’arrivo di Erik Gerbi, ufficializzato ieri, il Carpi ha sistemato definitivamente il reparto d’attacco, già rinforzato dalla conferma del bomber della passata stagione, Simone Saporetti. A cui, oltre a Gerbi, si aggiungono Stanzani, Sereni e Sall.

Nelle idee tattiche di mister Serpini, Gerbi potrebbe essere titolare proprio al fianco di Saporetti.

Arrivato con un contratto biennale a titolo definito dalla Sampdoria, 24 anni, Gerbi punta sul Carpi per la sua definitiva consacrazione, in una carriera che finora l’ha visto girovagare per l’Italia e la Romania, cambiando molte maglie, segnando 8 gol nel suo anno migliore alla Pro Sesto, 3 l’anno scorso al Lumezzane e giocando anche con la Pro Vercelli, la Juventus Under 23, il Teramo e il Pol. Timisoara.

Gerbi si è già allenato ieri nell’antistadio con i nuovi compagni, ancor prima della partenza per il ritiro di Fiumalbo, da lunedi della prossima settimana: l’infortunio alla caviglia subito sul finire della passata stagione sembra ormai dimenticato.

Gerbi è l’undicesimo acquisto del Carpi in questo calciomercato: mancherebbero, in realtà, ancora un esterno basso sinistro e due centrocampisti.

Il campionato di serie C prenderà il via il 25 agosto, con l’esordio del Carpi in casa contro il Rimini.