Per tre giorni, a partire da giovedì 25 luglio, un bar situato in un’area residenziale in zona Madonnina deve sospendere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Lo ha stabilito il Suap, lo Sportello unico attività produttive del Comune di Modena, a causa delle ripetute sanzioni ricevute dalla Polizia locale negli ultimi mesi per diffusione musicale non autorizzata.

Ben sette le violazioni accertate da ottobre 2023 a giugno 2024 per “lo svolgimento dell’attività di diffusione musicale, all’interno del locale, in assenza della relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente, o di altra autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa in deroga ai limiti di rumore”.

Considerati quindi i numerosi verbali, il perdurante inadempimento delle norme in materia di inquinamento acustico e una diffida non rispettata, il Suap ne ha disposto la chiusura da giovedì 25 a sabato 27 luglio.

Il provvedimento è stato notificato martedì 23 luglio alla titolare del locale.