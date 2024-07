Nel video l’intervista a Franco Piacentini – Presidente Ass. Italiana Familiari e Vittime della Strada

In media, ogni giorno del 2023, si sono verificati 456 incidenti (19 ogni ora), 615 feriti e 8 morti (1 ogni 3 ore). Dati che si evincono dal report Aci Istat appena pubblicato e che registrano, lo scorso anno, una diminuzione seppur lieve dei sinistri, – 0,4%. Mentre aumentano i feriti dello 0,5%, si abbassa anche il numero delle morti che segna un -3,8%. Nonostante questo, la nostra regione, l’Emilia-Romagna mantiene un tasso di mortalità (6,3) più elevato della media nazionale che è di 5,2 posizionandosi quarta, tra le 13 più esposte. Nel 2022 la provincia di Modena si era piazzata al secondo posto in regione nella triste classifica della mortalità per sinistri stradali