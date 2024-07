Nel video le interviste ad Alessandro Lanferdini e ad Alice Barbieri, Libreria Ubik

Esiste qualcosa di più bello di incollare le dita alle pagine di un libro durante le giornate estive? Che sia al mare, in montagna, nella penombra di case alla controra o sotto alberi che friniscono di cicale, concedersi la libertà di leggere in pace è il regalo più prezioso che si possa fare a se stessi. E allora, ecco una selezione di letture che, anche quest’anno, vogliamo proporvi in vista delle vacanze. Partiamo con i gialli, immancabili: dal capolavoro di Rebecca Kuang che racconta l’editoria tra scandali e razzismo a Fred Vargas che torna sulla scena del noir con un nuovo caso di omicidi che sta colpendo un paesino della Bretagna.

Riflettori puntati sul primo thriller illustrato italiano dove i disegni di un bambino si intrecciano alla trama fino a diventare indizi di Valerio Marra.

Tra le proposte, anche libri di riflessione e ispirazione.