L’Ausl di Reggio Emilia ha sospeso un medico del Santa Maria Nuova. L’uomo avrebbe molestato una giovane specializzanda di Modena, attraverso messaggi insistenti e comportamenti ritenuti inopportuni dalla ragazza, che ha presentato un esposto in ospedale. Il medico ha dichiarato che si trattava di un atteggiamento scherzoso. L’Ausl ha sospeso l’uomo per 15 giorni e al termine delle due settimane andrà a lavorare in un’altra provincia