I Carabinieri hanno già identificato e fermato i presunti autori dell’accoltellamento avvenuto l’altra notte lungo via Canaletto, al confine tra i Comuni di Modena e Bastiglia. Vittima un 24enne di origini marocchine che versa ancora in gravi condizioni ricoverato all’ospedale di Baggiovara, ma questa mattina, dalla terapia intensiva è stato trasferito nel reparto di Medicina. I fendenti alla schiena gli avevano perforato un polmone. Arrestato per tentato omicidio un 18enne e denunciato a piede libero un minorenne, per concorso. Preziose per i militari le informazioni fornite dal fratello della vittima e dalle poche riferite dallo stesso 24enne. Confermato il fatto che l’aggressione non è avvenuta nell’area di servizio dove il giovane nordafricano è stato soccorso, ma nel campo nomadi sulla Canaletto e non poco prima dei soccorsi, ma nel pomeriggio, dopo una violenta rissa tra loro e alcuni sinti. Poi il giovane marocchino e il fratello erano fuggiti per evitare di subire un ulteriore pestaggio. Intorno alle 22 però le condizioni del ferito erano notevolmente peggiorate e quindi è stato necessario chiedere aiuto. A sferrare la coltellata il maggiorenne su cui l’accusa è quella ad ora di tentato omicidio. Ma le indagini dei Carabinieri non si sono fermate perché ora sarà da chiarire se il fatto ha coinvolto altre persone e se la causa, sembrerebbe una questione di droga, verrà confermata.