Nel video l’intervista al Dott. Daniele Giovanardi, Candidato Sindaco di Modena

Si chiama “Modena Cambia”, ed è una lista che mette insieme i movimenti “Indipendenza” e “Democrazia Sovrana e Popolare”, per andare al di là, dicono i promotori, dei vecchi schieramenti. Il gruppo, capitanato dal candidato sindaco Daniele Giovanardi, vede come capolista il consigliere comunale Beatrice De Maio. Nella presentazione di questa mattina il dottor Giovanardi ha definito il progetto come basato sulle esigenze del territorio ma con una prospettiva “originale”. Insieme nella lista “Modena Cambia”, “Indipendenza” e “Democrazia Sovrana e Popolare” vogliono incarnare una reale alternativa alle forze politiche attuali