Un derby per la storia e per i playoff.

La sfida di oggi pomeriggio (fischio d’inizio ore 18 al “Mapei Stadium”) è una delle più attese degli ultimi anni: innanzitutto, sembra arrivato finalmente il momento per il Modena di vincere nuovamente a Reggio Emilia in campionato a distanza di oltre 73 anni!

Poi, e non è affatto un aspetto secondario, vincere questo derby del Secchia potrebbe riaprire inaspettati spiragli di playoff per entrambe le squadre: Reggiana e Modena hanno 43 punti, esattamente con le stesse vittorie, gli stessi pareggi, le stesse sconfitte. Viene naturalmente, quindi, pensare ad una perfetta parità anche in campo, il risultato piu quotato anche dai bookmakers.

Eppure, il sogno dei due allenatori, Nesta e Bisoli, è quello di vincere il derby e arrivare a 46 punti, aspettando il risultato delle altre squadre, a cominciare dalla Sampdoria, impegnata a Lecco.

Il Modena avrà un seguito straordinario: 3.078 biglietti venduti, per una spettacolare cornice di pubblico.

Mister Bisoli ha semplicemente dichiarato: “I derby si devono vincere”.

Per farlo, schiera il modulo 4-3-1-2 con Gagno in porta, Magnino a destra, Zaro e Pergreffi al centro della difesa, Cotali a sinistra, a centrocampo Battistella-Santoro-Corrado, Palumbo trequartista e tuttocampista, gli attaccanti saranno Gliozzi e Abiuso, di nuovo in coppia.

Risponde la Reggiana con il 3-4-1-2: Bardi tra i pali, Libutti-Rozzio-Szyminski in difesa, Fiamozzi-Bianco-Kabashi-Pieragnolo a centrocampo, Melegoni e Portanova dietro all’unica punta Gondo.

Arbitra Baroni di Firenze.

Diretta Stadio su Tvqui a partire dalle 17.45.