Il Derby del Secchia arriva con Modena e Reggiana a pari punti a quota 43. Bisoli rilancia dal primo minuto Abiuso, mentre nella formazione della Reggiana torna titolare Bardi. I canarini a caccia di un successo sul campo dei granata, che manca, in campionato, dal 1950.

PRIMO TEMPO

La prima occasione arriva al 6′, con Abiuso che di testa manda alto il cross di Corrado dalla sinistra. Il numero 90 ha altre due occasione nel corso della prima parte, sempre di testa, non sfruttate però a dovere. Prima frazione che regala pochissime emozioni, se non quelle derivanti da due piccole risse in campo tra i giocatori, in cui viene ammonito Thomas Battistella, coinvolto in numerosi diverbi con i giocatori della Reggiana.

SECONDO TEMPO

La Reggiana parte forte nella ripresa, con il tiro di Fiamozzi, respinto lateralmente da Gagno. Oukhadda, Cauz. Ancora Fiamozzi protagonista poco dopo, con un cross basso per Pieragnolo, che a porta vuota manda clamorosamente alto sopra la traversa. I granata passano in vantaggio al 64′, con il rigore trasformato da Gondi dagli undici metri, dopo il fallo in area ingenuo di Oukhadda su Pieragnolo. La Reggiana prende ancora di più in mano la seconda frazione della gara, sfiorando il raddoppio ancora con Gondo. Il Modena è disordinato, impreciso e poco reattivo sulle seconde palle, un gemello sbagliato della squadra pulita vista in campo contro il Sudtirol sabato scorso. Il risultato finale premia la compagine allenata da Alessandro Nesta, che vola a 46 punti.