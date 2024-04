Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti, Candidato Sindaco di Modena

13 obiettivi per 288 proposte: sono questi i numeri di Massimo Mezzetti e del suo programma presentato oggi in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale. Una sede che sorge nel cuore del centro storico, in via Canalino 75, e che ha visto la partecipazione di tanti esponenti del partito, ma anche la fugace visita dell’avversario Luca Negrini. L’apertura del comitato dà il via ufficiale a una campagna elettorale in realtà già avviata da tempo e che ha portato alla stesura di un programma o, meglio, di un patto per la città, come lo stesso Mezzetti ha voluto ribadire, sottoscritto da sette liste, compresa quella del Movimento Cinque Stelle.