Nel video varie testimonianze e l’intervista a Mila Vaccari della Rete degli Studenti

Nonostante i progressi nel campo dei diritti dei lavoratori, molte sfide continuano ancora oggi. La precarietà del lavoro e le disuguaglianze economiche sono solo alcune delle questioni che i lavoratori devono affrontare.

Presenti in Piazza Grande anche molti giovani, il cui futuro e le cui incertezze sono rimaste al centro del dibattito questa mattina

Importante anche la partecipazione della Rete degli Studenti, a fianco dei lavoratori per chiedere più dignità, sperando in migliori prospettive per il loro futuro.