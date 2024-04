Grave incidente stradale, oggi poco dopo le 13, lungo via Emilia Ovest a Modena. Una donna di nazionalità ucraina di 65 anni, residente in città, è stata investita da un’automobile, un Suv Bmw X1, mentre era in sella alla sua bicicletta. Lo schianto è avvenuto all’altezza del Burger King. Secondo quanto si apprende da alcune testimonianze, la conducente della vettura, una donna sulla 50ina, stava procedendo in direzione Reggio Emilia quando, all’improvviso, si sarebbe trovata davanti la bicicletta. Poi, il forte colpo udito sulla parte anteriore destra della vettura. Un urto che avrebbe fatto sbalzare l’anziana a terra per diversi metri, riportando gravi ferite. Sul posto, i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’automedica: la 65enne, priva di sensi, è stata quindi immobilizzata e trasportata al Pronto Soccorso di Baggiovara in codice 3, di massima gravità. Attualmente la donna si trova ricoverata in terapia intensiva, la sua prognosi è riservata. Sul posto, anche gli agenti della Locale per effettuare i rilievi di legge e la gestione del traffico.