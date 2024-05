Il Como può attendere la serie A, il Modena non deve più aspettare e aspettarsi nulla: la salvezza è matematica! Certo, con un percorso tutt’altro che glorioso, ma con una giornata d’anticipo, prima dell’ultima superflua trasferta di venerdì prossimo a Lecco. Con una partita condizionata dai risultati dei campi di Venezia e Cittadella, dove giocava il Como, sul taccuino di ieri poche cose: nel primo tempo, con un colpo di testa Gliozzi sfiora il gol dell’ex, poco dopo Zaro segna davvero, ma la rete è annullata per fuorigioco. Nella ripresa, un tiro dalla distanza di Battistella spaventa i lariani, il Modena meriterebbe di più, il Como cincischia con il suo tiki taka, sembra promosso lo stesso, poi al 93′ segna Pohjanpalo, il Venezia sale a -2 e il Como si giocherà tutto venerdì sera in casa contro il Cosenza. Con Sampdoria e Brescia già ai playoff, l’ultima giornata deciderà solo retrocessione e playout. Per il Modena la missione è già compiuta. E mister Bisoli guarda già alla prossima stagione.