Sembra proprio che Adrian Newey si stia divertendo un mondo a lasciare sulle spine i suoi corteggiatori. Dopo aver detto “No” all’offerta di 100 milioni di sterline in quattro anni presentatagli dall’Aston Martin, il 65enne progettista britannico avrebbe dichiarato all’amico e manager Eddie Jordan: “Adesso sono stanco, mi riposo un po’, ma poi vado in un altro team per quattro-cinque anni”.

Newey ne ha parlato con Jordan – l’uomo che fece debuttare Michael Schumacher in Formula 1 – al Gran Premio per auto storiche di Montecarlo, che si è svolto nello scorso week end. Il rifiuto alla gigantesca offerta dell’Aston Martin spazza via l’unica possibile concorrente della Ferrari.

La Scuderia di Maranello, da tempo, sta corteggiando Newey e il “messaggero” del Cavallino è proprio il Team Principal, Frederic Vasseur, che ha incontrato Newey a Londra prima del Gran Premio di Miami e appena prima dell’annuncio ufficiale del suo addio alla Red Bull.

Gli indizi che vedono Newey vestirsi di…rosso dal 2025 ci sono ormai tutti.

Sembra che il “circus” della F1 non aspetti altro che la data di questo “matrimonio annunciato”….