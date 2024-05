Il Modena e Giorgio Cittadini sono fatti l’uno per l’altro e presto potrebbero tornare insieme.

Dopo la bella stagione 2022-23 passata insieme (18 presenze in Giallo), Cittadini è volato in serie A, ma appena appena assaporata: una presenza con il Monza e, da gennaio, quattro con il Genoa.

Se la massima serie, per ora, ha respinto il 22enne difensore centrale, il Modena è pronto a riabbracciarlo: il Direttore Sportivo Davide Vaira sembra proprio convinto a riportarlo al “Braglia” – ci aveva provato anche durante il mercato invernale – e la soluzione potrebbe accontentare tutti, anche l’Atalanta, proprietaria del cartellino.

Accontenterebbe anche il Modena, per avere un nuovo difensore centrale di “lusso” per la B, in grado di giocarsi la maglia da titolare – partendo da favorito – con Antonio Pergreffi e Cristian Cauz.

La destinazione-Modena piace anche a Cittadini, che vedrebbe così ripartire una carriera da protagonista dopo un anno vissuto in panchina.

Un’alternativa a Cittadini potrebbe essere il difensore centrale del Cosenza, Michael Venturi: romagnolo di 25 anni, nel 2020-21 ha giocato nel Carpi in C, e in questa stagione è stato uno dei più presenti e convincenti del Cosenza, arrivato a pari punti (47) con il Modena.

Sul fronte attaccante, da radiomercato rimbalza la voce di un interessamento del Modena per Jacopo Murano, bomber del Piceno, arrivato ai playoff di serie C grazie anche ai suoi 20 gol. Potrebbe essere un buon attaccante di “scorta”, ma ha già 34 anni….