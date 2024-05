Nel video, le interviste a:

Valeria Marigo, Fondazione di Modena

Marcella Pelati, Studio’s

Manca ancora quasi un mese, ma nell’aria modenese c’è già molta attesa per le “Notti Ducali” in Piazza Roma, a Modena. La seconda edizione è in programma lunedì 15 luglio, martedi 16 e mercoledi 17. Il cartellone della rassegna, presentata quest’oggi in Municipio a Modena, inizierà con il concerto (gratuito) del “Devil Quartet” guidato dal celebre trombettista Paolo Fresu, proseguirà con il “teatro civile” di Corrado Formigli e Stefano Massini, una inedita performance tra giornalismo, ambiente e musica, dal titolo significativo: “Titanic, il pianeta affonda, ma l’orchestrina continua a suonare”.

A chiudere in grande stile le “Notti Ducali”, mercoledì 17 luglio, sarà Fiorella Mannoia, che celebrerà i suoi 70 anni compiuti da poco, con un concerto-evento che ripercorrerà tutte le tappe della sua carriera. Il concerto del Devil Quartet di Paolo Fresu è gratuito, per lo spettacolo di Formigli e Massini il costo del biglietto parte da 10 euro, per il concerto di Fiorella Mannoia da 32 euro. Per tutti gli spettacoli i posti sono a sedere.