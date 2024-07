Nel video le interviste a:

Giulio Guerzoni, Assessore ai Lavori pubblici Comune di Modena

Vittorio Ferraresi, Assessore a Partecipazione e Quartieri, Comune di Modena

Luca Bonoro, Comitato Cittadini Modena Est

Da anni lasciato al degrado, il laghetto di Modena Est potrebbe tornare a nuova vita grazie ai lavori di riqualificazione in atto dallo scorso mese di aprile e che dovrebbero concludersi a metà del mese prossimo. Tra gli interventi più significativi, il potenziamento dell’illuminazione, l’istallazione di tre telecamere di video sorveglianza, il consolidamento della sponda del laghetto stesso, la demolizione delle strutture inutilizzabili a favore di nuovi spazi e lavori di manutenzione del verde. Il progetto dal valore complessivo di 333mila euro è stato cofinanziato dalla Regione per una quota di 156 mila euro, nell’ambito della sicurezza urbana.Una riqualificazione integrata che ha visto la partecipazione di realtà associative del quartiere in un percorso, come sottolineato, che ha l’obbiettivo di tornare a far rivivere uno dei polmoni verdi della città, migliorando la sicurezza urbana e contrastando i fenomeni di microcriminalità