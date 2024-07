Il tutor di Formigine è un incubo per gli automobilisti, una manna per le casse comunali.

Circa 38mila multe in sei mesi: è questo il dato previsto dal Comune di Formigine, comunicato attraverso una determina della Polizia Locale, per le infrazioni registrate, da gennaio a giugno, dal rilevatore della velocità sulla Tangenziale Modena-Sassuolo, in un tratto di strada di circa tre chilometri dove vige il limite dei 90 all’ora.

Su quel tratto di Tangenziale transitano oltre 50mila mezzi ogni al giorno, tra cui numerosi mezzi pesanti.

L’anno scorso le multe sono state, complessivamente, oltre 71mila, per cui la previsione annuale per quest’anno arriva oltre quota 76mila.

Secondo la Polizia Locale di Formigine, però, non è tutto oro quello che luccica: il tanto discusso tutor, ad esempio, costa al comune un noleggio annuo di ben 119.911 euro. Inoltre, per gli altri costi – gestione dei verbali e solleciti di pagamento – viene calcolata una stima sulla base dell’andamento delle sanzioni e per i primi sei mesi del 2024 è stata impegnata una somma di circa 450mila euro.

Infine, non tutto l’ammontare delle multe entra realmente nelle casse del Comune, che in ogni caso deve spendere i proventi delle sanzioni destinandoli ad interventi specifici di manutenzione e sicurezza stradale.