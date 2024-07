Nel video l’intervista a Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la Salute Emilia-Romagna

Il Covid si diffonde sempre di più e sta portando a nuove ospedalizzazioni, anche in Emilia-Romagna. Solo ieri sei bambini molto piccoli, poco più che lattanti, sono stati portati alla pediatria del Policlinico di Modena con problemi respiratori legati al virus. Niente di grave, fa sapere l’ospedale, che parla di situazione sotto controllo. Così come sotto controllo sono ancora tutti i nosocomi dell’Emilia-Romagna, come ha fatto sapere l’assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini. Le infezioni sono segnalate in crescita un po’ in tutta l’Emilia-Romagna, rileva Donini, con dati peraltro parziali. Ma la cosa più importante, che differenzia questa ondata da quelle che hanno caratterizzato il 2020 e il 2021 è la ricaduta sugli ospedali