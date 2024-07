Nel video le interviste a:

Emanuela Maria Carta, Presidente CSI Modena

Romana Pollacci, Segretaria Lapam Confartigianato zona del Frignano

Si giocherà il prossimo 28 luglio a Sestola, alle 18, la finale del 51esimo Torneo della Montagna, l’appuntamento calcistico più atteso dell’Appennino modenese: l’edizione 2024 è partita a giugno con 11 squadre al via per la categoria Dilettanti e tre categorie giovanili. Montecreto e Palagano le finaliste di questa edizione. Tante le altre attività svolte tra l’autunno 2023-primavera 2024 organizzate dal Comitato Sportivo Italiano di Modena nell’ambito di StartApp, progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del bando Sport ed Eventi 2023. Iniziative, sportive e non, nella montagna modenese per portare bambini, bambine, famiglie e giovani a riscoprire le opportunità che l’Appennino può offrire. Tra i partner do StartApp, Lapam Confartigianato Imprese Modena. Spazio anche all’inclusione, infatti all’interno di StartApp si sono svolti tornei per bambini e bambine con disabilità per sostenere la loro attività motoria e aumentare le occasioni di socializzazione