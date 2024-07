US SASSUOLO – VITTORIA PER 3-1 SUL TRENTO. E SI RIVEDE BERARDI

Ieri pomeriggio anche il Sassuolo ha disputato un'amichevole precampionato, nel suo ritiro in Trentino: i neroverdi hanno vinto 3-1 contro il Trento, con reti segnate da Boloca, Doig e Volpato. Intanto, al Mapei Center di Sassuolo sono ripresi gli allenamenti individuali per Mimmo Berardi, ancora convalescente dopo il grave infortunio subito a marzo. Ora, per la partita di ieri, sentiamo il commento dell'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso.