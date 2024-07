Lo ha ribadito chiaro e tondo Mister Bisoli: il Modena sarà una Ferrari, persino 4×4, cioè veloce, solido e robusto, ma “abbiamo ancora bisogno di un esterno basso destro e di un attaccante”, ha comunicato al mondo intero il tecnico di Porretta Terme.

E se per l’attaccante, la pista che porta a Gregoire Defrel sembra irta di ostacoli – soprattutto per la poca convinzione del francese di accettare la serie B – per il ruolo di terzino destro siamo ormai ad una svolta decisiva: sembra praticamente fatto l’accordo tra il ds Andrea Catellani e la Ternana per l’acquisto di Tiago Casasola, difensore argentino di 29 anni.

Il Direttore Generale della Ternana, Diego Foresti, pubblicamente, dichiara che Casasola è incedibile, ma di fatto non è così.

Il nome di Casasola era tra quelli più gettonati negli ultimi giorni e, alla fine, sarà lui il prescelto, anche per costi di acquisto e ingaggio più ragionevoli rispetto ad altri giocatori dello stesso ruolo, accostati al Modena.

Sistemata la parte destra della difesa – anche grazie al rientro in pianta stabile di Fabio Ponsi già dalla prossima settimana – resterà, quindi, da trovare una punta di movimento da affiancare ai vari Pedro Mendes, Abiuso, Gliozzi, Alberti e Strizzolo.

Se non sarà Defrel – ma Bisoli non perde tutte le speranze – non saranno neppure i trequartisti Hrustic e Kourfalidis, rispettivamente di Verona e Cagliari, anch’essi accostati nelle ultime ore al Modena. Ma Bisoli non vuole altri trequartisti, vuole un vero bomber…

Ultimi giorni di ritiro, intanto, a Fanano: la fine della preparazione in montagna sarà suggellata domani pomeriggio dalla terza amichevole della stagione, alle 17 al campo “Lotta”, contro il Sangiuliano City, squadra di serie C.