Nel video le interviste a:

Angelo Fuggiano, Ideatore e organizzatore di Togo

Max Bianconcini, Motociclista e promotore della mototerapia

Mototerapia, pet therapy, green therapy, laboratory esperienziali: è intorno a tutto questo che si svolgerà la seconda edizione di “Togo – Joy of life”, da venerdì 24 a domenica 26 maggio al parco Novi Sad di Modena, un abbraccio per le persone più fragili, ma anche un’occasione di festa e divertimento per la città. Le persone obbiettivo della tre giorni quelle in cura o con disabilità, sia bambini che adulti che saranno inseriti in percorsi appunto di terapie complementari. Le stesse, viene sottolineato che possono affiancare ma non sostituire le cure mediche. Si tratta di attività mirate a stimolare, grazie alla loro capacità di coinvolgimento, comunicazione, relazioni sociali e buonumore. Tra le varie attività a cui saranno invitate ad essere attive i portatori di disabilità anche la mototerapia che offrirà loro l’emozione di salire in sella con piloti professionisti. Una due ruote elettrica e il suo pilota Max Bianconcini saranno ad esempio a disposizione dei bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Policlinico di Modena per un giro inedito in reparto