Il futuro è adesso.

Lo è senz’altro per il Modena Volley, protagonista assoluto del volleymercato di queste settimane.

Si ricomincia da zero: anzi, da 8.

Come il numero dei nuovi acquisti.

Li citiamo in ordine di apparizione (e di ingaggio): il 29 aprile, annunciato l’austriaco Paul Buchegger, il 2 maggio il cubano Josè Miguel Gutierrez, il 6 maggio Simone Anzani, l’8 maggio Pardo Mati, il 10 maggio l’argentino Luciano De Cecco e – questa settimana- il 13 maggio Jacopo Massari, il 15 maggio l’olandese Sil Meijs e il 16 maggio il libico Ahmed Ikhbayri.

8 giocatori nuovi in 18 giorni.

Segnale inconfutabile di una programmazione – da parte della società della presidente Giulia Gabana, del Direttore Sportivo Alberto Casadei e di coach Alberto Giuliani – che fa decisamente per sperare per la prossima stagione sportiva.

Ora, di mezzo, ci sono gli impegni delle Nazionali, in Nations League e poi, soprattutto, alle Olimpiadi di Parigi.

Ma il progetto-Modena Volley 2024-25 è già in movimento.