Maggio è iniziato col maltempo e dopo qualche giorno di sole e rialzo delle temperature, torna la pioggia in Emilia-Romagna tra domani, martedì 7 maggio, e mercoledì. Motivo per cui è stata emessa da Arpae anche un’allerta meteo, gialla nel modenese, per temporali, valida dalla mezzanotte del 7 maggio alla mezzanotte di mercoledì 8. Per la giornata di martedì, dunque, “sono previste condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti e possibili effetti e danni associati. I fenomeni intensi sono più probabili ad iniziare dalla tarda mattinata sul settore occidentale e centrale della regione, per poi interessare nelle ore successive anche il settore orientale”. In sostanza quindi il tempo sarà instabile su tutta la regione. Cielo nuvoloso con piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Tempo in miglioramento poi dalla serata con nuvolosità in transito ma con precipitazioni in esaurimento ovunque. Per questo ci si potrebbe aspettare un weekend stabile e soleggiato, ma con temperature massime che non supereranno i 25 gradi.