Nel video l’intervista a Cristian Serpini

Trovare stimoli dopo una rincorsa forsennata durata 4 mesi non è semplice, ma il Carpi domani alle 16 a Campobasso, nella seconda giornata della Poule scudetto, avrà davanti due obiettivi: provare a vincere, unico risultato che vale le semifinali, o comunque a rimanere imbattuto, allungando così a 18 gare la striscia utile cominciata dopo l’ultimo ko del 7 gennaio a Prato.

Sarà ancora un Carpi sperimentale, privo di Rossi, con gli acciaccati Beretta e Mandelli in panchina e con Cortesi schierato nell’inedito ruolo di mezz’ala in una mediana assieme a Bouhali e Forapani.

Il Campobasso ha annunciato ieri a sorpresa l’esonero di mister Pergolizzi, condottiero del ritorno in C, e domani sarà guidato in panchina dal vice Piccirilli. Ai molisani basta un pari per la semifinale, ma davanti a un pubblico atteso oltre i 7mila spettatori farà di tutto per vincere.