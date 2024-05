Dovrebbe svolgersi a breve, magari già in questo fine settimana, il tanto atteso summit tra la famiglia Rivetti, Carlo e Matteo, il Direttore Sportivo Davide Vaira e l’allenatore Pierpaolo Bisoli.

Salvo improbabili colpi di scena, sia il ds che il mister – forti di un contratto fino al giugno del 2025 – saranno confermatissimi, pronti a collaborare per l’allestimento di un Modena competitivo per la prossima stagione.

Il lavoro di Vaira sarà particolarmente intenso: dei giocatori sotto contratto, compresi i rientri dai prestiti (come Giovannini, Guiebre e Coccia, rispettivamente da Entella, Bari e Arezzo), in realtà non tutti faranno parte dei piani tecnici di Bisoli: dovrebbero, quindi, restare Palumbo, Abiuso, Zaro, Cauz, Battistella, Bozhanaj, Gliozzi, Gerli, Ponsi e Duca, oltre ai veterani Pergreffi e Gagno e un manipolo di ragazzi della Primavera, in primis Oliva e Olivieri.

Servirà, pertanto, un certo lavoro di “sfoltimento” della rosa, accompagnato dall’arrivo di giocatori di qualità e di categoria (il primo della lista, lo abbiamo detto, sarebbe il ritorno di Giorgio Cittadini, in difesa).

In attesa che Mister Bisoli, lunedì, rispetti il suo “voto di salvezza”, con i promessi 25 giri del Parco Novi Sad, proprio sul tema-allenatore, già ieri un sito di calciomercato – solitamente ben informato – ha rilanciato la voce di un interessamento del Modena per Pippo Inzaghi, nome che periodicamente ritorna sulle righe della stampa modenese.

Sarebbe una scelta clamorosa e assai improbabile, visto che la posizione di Bisoli appare salda e rinforzata dal finale positivo di stagione.

Ma nel calcio…mai dire mai.