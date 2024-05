Davide Vaira non è più il Direttore Sportivo di Modena. La famiglia Rivetti lo ha sollevato dall’incarico – nonostante un contratto fino a giugno 2025 – al termine di un vertice societario svoltosi stamattina e al quale hanno partecipato lo stesso Vaira, Carlo Rivetti e il figlio Matteo.

La notizia del probabile esonero di Vaira era cominciata a circolare già sabato, con un frenetico tam tam di voci sui social network.

Oggi la conferma del licenziamento.

Vaira lascia Modena dopo tre stagioni: la prima fu trionfale, con la promozione in B, la seconda fu comunque positiva (con un 10°posto), ma è stata quest’ultima stagione – deludente, con molti errori di mercato e il mancato salto di qualità in classifica (un altro 10°posto) a provocare malumori e la scelta da parte della società di interrompere il rapporto. Ora sono almeno due i possibili sostituti di Vaira: Pasquale Foggia e Giuseppe Magalini. Resta in bilico, a questo punto, anche la posizione di Pierpaolo Bisoli. Nonostante il contratto fino al 2025, si parla sempre più insistentemente di un interesse del Modena per Pippo Inzaghi.