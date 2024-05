La Ferrari torna da Miami con un podio

(il 3° posto di Charles Leclerc) e con il 4° posto di Carlos Sainz. Perfettamente in linea, perciò, con le possibilità attuali della Scuderia del Cavallino, in attesa degli aggiornamenti previsti per Imola.

Stavolta, però, davanti alle Ferrari non c’è solo la Red Bull, ma c’è anche la McLaren. A Miami, infatti, ha vinto Lando Norris, alla prima vittoria in carriera, che ha riportato le Frecce d’Argento al successo a distanza di tre anni.

Solo un secondo posto per Max Verstappen, che rimane nettamente al comando del Mondiale Piloti: +35 sul compagno Perez, +38 su Leclerc, +51 su Sainz.

Nel Mondiale Costruttori, la Ferrari è seconda, con 48 punti in meno della Red Bull e 65 in più della McLaren.

Prossimo appuntamento: domenica 19 maggio, a Imola, per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

Infine, la vicenda-Newey: dopo averne parlato per giorni e giorni, anche attorno al circuito di Miami, il futuro del progettista inglese, in uscita dalla Red Bull, sembra nebuloso. Ci vorrà del tempo, probabilmente, per decidere. La Ferrari resta in attesa.