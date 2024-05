Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la nota influencer Chiara Ferragni nel cast del prossimo film che sarà girato a Modena tra l’estate prossima e l’autunno. Protagonista della pellicola, dopo la Ferrari, ora sarà la Maserati, altro celebre marchio dell’automotive modenese sotto il nome “Maserati, a racing life” una storia che si svilupperà attraverso quella dei fondatori della casa automobilistica, i fratelli Maserati, Ettore ed Ernesto. Chiara Ferragni sembra che potrebbe ricoprire il ruolo della moglie di uno di loro. A sostenere la candidatura dell’influencer digitale sono ancora i condizionali; perciò, non ci sono certezze anche se per lo stesso amministratore delegato della casa produttrice del film, la Iervolino & Bacardi, Andrea Iervolino, la Ferragni avrebbe tutte le qualità per diventare un’attrice ed esserlo a livello internazionale avendo un volto che si presta molto ad attraversare i confini italiani. Iervolino si sarebbe anche spinto più oltre, affermando che potrebbe aiutare la diffusione del prodotto e a realizzare un’opera di qualità’. Una produzione che impegnerà una spesa di 100 milioni di dollari, circa 92 milioni di euro. Si potrebbe quindi aprire una nuova strada per l’influencer considerata sino a poco tempo fa il Re Mida della comunicazione pubblicitaria online, poi per le note vicende giudiziarie tutt’ora aperte, che l’hanno vista protagonista, ha imboccato la via di un precipitoso declino coinvolgendo anche la sua sfera personale. Saltati matrimonio e carriera, almeno sino ad ora. Forse questo ruolo potrebbe essere per lei, una rinascita