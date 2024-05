Nel video l’intervista ad Ermanno Andriotto, Comandante Vigili del Fuoco Modena

Un doppio evento per celebrare insieme ai cittadini l’impegno dei Vigili del Fuoco. Modena diventa riferimento per il Corpo Nazionale, dando sede alla grande cerimonia per commemorare i 70 anni dall’entrata in servizio dei primi elicotteri di soccorso dei Vigili del Fuoco. La festa inizia all’Hangar di viale Autodromo, con gli interventi della Direzione Centrale Emergenza e del reparto volo di Bologna e la presentazione di un volume che ripercorre per immagini la storia del reparto. Una storia che, non tutti sanno, è iniziata proprio nella nostra città. Fu l’intuizione dei modenesi Franco Coppi e Adolfo Casali che il Corpo Nazionale decise di dotarsi di elicotteri, istituendo i nuclei di Modena, Roma e Napoli. Il 23 maggio, tre elicotteri di tre diversi decenni verranno esposti davanti all’hangar, mentre all’interno verrà allestita una mostra. La festa continuerà nei giorni successivi, con i campionati italiani di nuoto dei Vigili del Fuoco, che il 25 e il 26 ospiteranno quasi 200 atleti da varie regioni italiane in due distinte piscine. In questo contesto non mancherà la Pompieropoli, l’iniziativa dedicata ai più piccoli. La cittadinanza è invitata a tutti gli eventi